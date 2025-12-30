https://news.day.az/popularblog/1806308.html

А с кем из великих тюркских правителей вы одного знака зодиака?

Этим вопросом азербайджанский блогер Abdulla поделился в своем Инстаграм. Как передает Day.Az, в его подборке: Чингизхан, Амир Темур, Фатих Султан Мехмед и другие легендарные личности, чьи имена вошли в историю.