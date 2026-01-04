В каких городах побывала Аида Гурбанова в 2025 году?

Азербайджанский блогер Аида Гурбанова рассказала подписчикам, в каких городах она побывала в 2025 году. Среди городов она выделила Берлин, Ригу, Франкфурт и много других.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры она опубликовала у себя на странице в Инстаграм.