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Айнишан Гулиева посетила дом-музей Клода Моне во Франции - ФОТО

Азербайджанский блогер Айнишан Гулиева поделилась кадрами своего визита в дом-музей французского художника Клода Моне, расположенный в Живерни (Франция). Как передает Day.Az, она опубликовала фотографии и видео с посещения музея на своей странице в Instagram.