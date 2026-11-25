https://news.day.az/popularblog/1876980.html Айнишан Гулиева посетила дом-музей Клода Моне во Франции - ФОТО Азербайджанский блогер Айнишан Гулиева поделилась кадрами своего визита в дом-музей французского художника Клода Моне, расположенный в Живерни (Франция). Как передает Day.Az, она опубликовала фотографии и видео с посещения музея на своей странице в Instagram.
Айнишан Гулиева посетила дом-музей Клода Моне во Франции - ФОТО
Азербайджанский блогер Айнишан Гулиева поделилась кадрами своего визита в дом-музей французского художника Клода Моне, расположенный в Живерни (Франция).
Как передает Day.Az, она опубликовала фотографии и видео с посещения музея на своей странице в Instagram.
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