https://news.day.az/popularblog/1877587.html

Мексиканский вкус на вашей кухне - рецепт гуакамоле - ВИДЕО

Азербайджанский блогер под никнеймом coookholic показала, как быстро и вкусно приготовить популярную холодную закуску - гуакамоле. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.