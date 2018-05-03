Небритые ноги Рианны обрадовали поклонников - ФОТО

Фотография Рианны с небритыми ногами, которую певица разместила в своих аккаунтах в Instagram и Twitter, вызвала восхищение поклонников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, подписчики оценили естественную красоту американской певицы и высказали свой восторг в комментариях.

"Такая чистая и естественная!" - делали комплименты подписчики Рианны в Instagram.

"В посте у Рианны заметны волосы на ногах. Пусть никто ничего не говорит мне, когда я отращу волосы на своих этим летом", - массово заявляли пользователи Twitter.

Кроме того, поклонников порадовали растяжки на теле Рианны, которые они заметили на другом снимке. "О господи, я так рада, что у тебя есть растяжки! Мне больше не придется стыдиться моих собственных!" - писали они.

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