Рианна стала послом Барбадоса

Певица Рианна назначена чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рианна, которая также снимается в кино и возглавляет бренд Fenty, после соответствующего распоряжения властей Барбадоса будет заниматься вопросами, связанными с образованием, туризмом и привлечением инвестиций.

Певица уже становилась культурным послом Барбадоса в 2008 году, тесно работая с министерством туризма. Теперь она сможет действовать от лица своего государства, представляя его в других странах.

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