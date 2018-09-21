Рианна стала послом Барбадоса
21 сентября 2018 20:40 144
Певица Рианна назначена чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Рианна, которая также снимается в кино и возглавляет бренд Fenty, после соответствующего распоряжения властей Барбадоса будет заниматься вопросами, связанными с образованием, туризмом и привлечением инвестиций.
Певица уже становилась культурным послом Барбадоса в 2008 году, тесно работая с министерством туризма. Теперь она сможет действовать от лица своего государства, представляя его в других странах.
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