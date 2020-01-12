https://news.day.az/showbiz/1193269.html YouTube наградил певца Узеира Мехдизаде - впервые в Азербайджане
YouTube наградил певца Узеира Мехдизаде - впервые в Азербайджане
YouTube наградил азербайджанского певца Узеира Мехдизаде.
Как передает Day.Az, об этом сообщил сам певец.
Мехдизаде получил награду в виде "золотой" таблички за то, что его YouTube-канал перевалил за миллион подписчиков.
YouTube впервые в Азербайджане наградил владельца канала.
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