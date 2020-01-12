YouTube наградил певца Узеира Мехдизаде - впервые в Азербайджане

YouTube наградил азербайджанского певца Узеира Мехдизаде.

Как передает Day.Az, об этом сообщил сам певец.

Мехдизаде получил награду в виде "золотой" таблички за то, что его YouTube-канал перевалил за миллион подписчиков.

YouTube впервые в Азербайджане наградил владельца канала.