Сериал «Властелин колец» станет самым дорогим сериалом в истории

Первый сезон фэнтези-сериала "Властелин колец" обойдется Amazon Studios в $465 млн, передает Day.Az со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Согласно предыдущим оценкам, на создание нескольких сезонов шоу планировалось потратить $500 млн.

Министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш рассказал изданию Morning Report, что Amazon планирует потратить около $ 650 млн за первый сезон в одиночку.

"Это фантастика, это действительно так... это будет самый крупный телесериал из когда-либо созданных", - сказал он.

Цифры были обнародованы в рамках Закона об официальной информации правительства Новой Зеландии. Документы также подтвердили, что студия собирается снять пять сезонов сериала в Новой Зеландии.