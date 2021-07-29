https://news.day.az/showbiz/1365620.html Умер актер сериала «Клан Сопрано»
Умер актер сериала «Клан Сопрано»
Умер американский актер Рик Айелло. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Артист, известный по сериалам "Клан Сопрано" и "Джамп стрит, 21", скончался в одной из больниц Нью-Йорка от рака поджелудочной железы. Ему было 65 лет. Он был сыном актера, продюсера и сценариста Дэнни Айелло, который ушел из жизни в 2019 году.
Рик Айелло родился 31 декабря 1958 года. Он прославился благодаря таким картинам и шоу, как "Твин Пикс: Сквозь огонь", "Подмена", "Делай, как надо", "Завтра наступит сегодня", "C.S.I. Место преступления", "Закон и порядок. Специальный корпус", "Дурнушка", "Байки из склепа", "Крутой Уокер" и "Достань меня, если сможешь".
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