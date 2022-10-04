В Великобритании начались съемки второго сезона сериала по «Властелину колец»

В Великобритании стартовали съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти", пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первый сезон снимали в Новой Зеландии, однако Amazon Prime решили снизить расходы на производство и перенесли съемки в локацию, расположенную неподалеку от Лондона. Первый сезон еще не вышел до конца: 7 и 14 октября зрителям покажут заключительные серии. По данным СМИ, второй сезон "Колец власти" также будет состоять из восьми эпизодов.

Действие "Властелина колец: Кольца власти" происходит во Вторую эпоху легендариума Толкина и охватывает главные события этого периода, включая выковку Колец власти и восхождение Саурона.