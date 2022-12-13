Дуа Липа встречается с рэпером Джеком Харлоу

Певица Дуа Липа начала встречаться с рэпером Джеком Харлоу после бранча Variety Hitmakers в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдеры рассказали изданию, что пара начала встречаться после бранча Variety Hitmakers и часто проводит время вместе.

"Джек был очень заинтересован в Дуа Липе и собирался решительно продолжать роман. Джек собирается сделать все, что в его силах, так как всегда был ее поклонником", - сообщил инсайдер.

Еще в мае 2022 года Джек Харлоу посвятил ей песню, которую назвал Dua Lipa. Выпуск трека он согласовал с певицей по FaceTime. После концерта Дуа Липы в начале декабря в Нью-Йорке рэпер прилетел к ней и устроил ужин.

Дуа Липа родилась в Лондоне в семье иммигрантов из Косово. Артистка начала публиковать свои песни на YouTube, когда ей было 14 лет. Ее первый дебютный студийный альбом был выпущен в 2017 году. В 2019 году Липа получила премию "Грэмми" как лучшая новая артистка. В ноябре 2022 года Дуа Липа получила гражданство Албании.