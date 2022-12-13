Состоялась онлайн-премьера драмы Стивена Спилберга «Фабельманы»

Полуавтобиографическая драма Стивена Спилберга "Фабельманы" стала доступна для покупки и аренды в американских онлайн-кинотеатрах. Об этом свидетельствует страница фильма на сервисе JustWatch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сюжет "Фабельманов" основан на воспоминаниях Спилберга о детстве, проведенном в Аризоне 1950-х годов. Режиссер приступил к этому проекту более 20 лет назад (первую версию сценария написала его сестра Энн Спилберг, известная по ленте "Большой"), однако производство фильма было поставлено на паузу из-за того, что Спилберг опасался оскорбить своей картиной чувства родителей. Кинематографист вернулся к "Фабельманам" только в 2020 году - уже после смерти Арнольда Спилберга и его супруги Ли Адлер. Ленту было решено посвятить их памяти.

Премьера фильма состоялась 10 сентября 2022 года на кинофестивале в Торонто, где фильм получил главный приз зрительских симпатий. Прокат "Фабельманов" стартовал в ноябре. Как и предыдущий фильм Спилберга "Вестсайдская история", лента стала кассовым провалом, собрав $7,4 млн при бюджете в $40 млн.

12 декабря стало известно, что "Фабельманы" получили пять номинаций на премию "Золотой глобус", в том числе в категориях "Лучший фильм - драма" и "Лучший режиссер". Церемония вручения наград запланирована на 10 января 2023 года.