"Это невероятно красивый город"

Сегодня в Бакинском Конгресс Центре с большим соло концертом выступит известный российский юморист, телеведущий, шоумен и певец Максим Галкин.

Артист уже прибыл в столицу и записал короткое видео, в котором поделился впечатлениями от города.

"Баку - невероятно красивый город", - отметил он.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.