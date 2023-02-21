https://news.day.az/showbiz/1540144.html "Это невероятно красивый город" - Максим Галкин о Баку - ВИДЕО
"Это невероятно красивый город" - Максим Галкин о Баку - ВИДЕО
Сегодня в Бакинском Конгресс Центре с большим соло концертом выступит известный российский юморист, телеведущий, шоумен и певец Максим Галкин.
Артист уже прибыл в столицу и записал короткое видео, в котором поделился впечатлениями от города.
"Баку - невероятно красивый город", - отметил он.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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