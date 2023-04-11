Райан Рейнольдс приобрел дом в уэльской деревне

Американский актер Райан Рейнольдс купил дом в уэльской деревне Марфорд после того, как приобрел местный футбольный клуб. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Деревня Марфорд, где расположен приобретенный объект, находится недалеко от города Рексем, "на самой шикарной улице" Марфорда. Рейнольдс отдал за покупку дома 1,5 миллиона фунтов стерлингов. В нем есть четыре спальни, однако о других особенностях обустройства постройки, а также об ее интерьере ничего не известно.

Новость о покупке знаменитым актером дома вызвала большое оживление среди местных жителей, у которых прежде не было соседей из числа голливудских звезд. Кроме недавно приобретенного объекта Рейнольдс владеет домом в Нью-Йорке за 5,32 миллиона долларов.