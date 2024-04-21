https://news.day.az/showbiz/1652940.html Квентин Тарантино передумал снимать «Кинокритика»
Квентин Тарантино передумал снимать «Кинокритика»
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино передумал снимать фильм "Кинокритик". Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Тарантино решил придумать другой сценарий для своей десятой кинокартины, которая должна стать его последним полнометражным фильмом.
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