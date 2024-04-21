Голливудская актриса Натали Портман стала лицом нового выпуска журнала L'Officiel. Фотографии опубликованы в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На обложке 42-летняя Натали Портман предстала в откровенном образе. Актриса была одета в черное прозрачное боди Dior, которое дополнила бюстгальтером и трусами с завышенной талией. Визажисты сделали знаменитости макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой, а стилисты уложили волосы в локоны. Натали Портман отправила воздушный поцелуй, глядя в камеру. Автором съемки выступила фотограф Эллен фон Унверт.

В 2009 году Натали Портман познакомилась с французским хореографом Бенжаменом Мильпье во время съемок фильма "Черный лебедь". В 2011-м у влюбленных родился сын Алеф Мильпье-Портман. Летом 2012 года Натали и Бенжамен поженились. В 2017-м у актрисы и танцора появилась дочь Амалия Мильпье-Портман.

8 марта стало известно, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенджамином Мильпье. Представитель актрисы рассказал, что голливудская актриса подала на развод еще в июле прошлого года и только в феврале процесс официально завершился.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!