Американская певица Тейлор Свифт пришла на матч по американскому футболу в дорогом наряде. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

34-летняя знаменитость вышла на публику в красном клетчатом костюме Versace с пиджаком и облегающей мини-юбкой, стоимость которого составляет 5045 долларов (полмиллиона рублей). Свой образ звезда дополнила сумкой того же бренда за 1995 долларов и длинными черными сапогами.

Из аксессуаров звезда выбрала часы Louis Vuitton Tambour, которые оцениваются в 54 тысячи долларов , и рубиновые кольца Retrouvai и Effy за 32,9 и 2,1 тысячи долларов. Помимо этого, исполнительница надела классический корсет Victoria's Secret за 35 долларов.