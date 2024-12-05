Раскрыт секрет тренировок звезды «Гладиатора»

Фитнес-тренер Тим Блэйкли раскрыл секрет тренировок звезды "Гладиатора 2", ирландского актера Пола Мескала. Его слова приводит New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Блэйкли рассказал, что Мескал занимался по системе Push, Pull, Legs (жим, тяга, ноги). Это разновидность тренировок на все тело, где упражнения делятся на три части и выполняются поочередно. Отмечается, что актер тренировался минимум шесть дней в неделю.

Блэйкли также назвал важной частью подготовки восстановление. Он отметил, что Мескал ходил на массаж каждую неделю, а также соблюдал диету. Актер ел много белка и употреблял необходимые жиры.