Деми Мур объяснили, почему задумалась о завершении карьеры

Актриса Деми Мур заявила, что у нее была эмоциональная сырость в карьере. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как призналась Деми Мур, она всерьез задумывалась о смене профессии. В том числе на формирование ее мнения повлиял новый фильм "Субстанция".

"Меня действительно захватило то, как в фильме исследуется тема старения. Это было так близко на человеческом уровне. Другая часть этого была новой территорией для меня - фильм в жанре боди-хоррор. Но как у актрисы, у меня было так много интересных проблем, не только с физической стороной, но и с эмоциональной сыростью, которую нужно было передать с помощью очень небольшого количества диалогов", - рассказала Мур.

У Деми Мур есть трое детей от Брюса Уиллиса - дочери Румер, Скаут и Таллула. Актеры расстались в 2000 году, однако семья по-прежнему проводит много времени вместе - Мур помогает новой супруге Брюса Уиллиса ухаживать за борющимся с лобно-височной деменцией мужем.