Деми Мур появится в новом образе в сериале «Землевладелец»

Драматический проект, основанный на подкасте Boomtown, разрабатывается для стриминга Paramount+.

Как передает Day.Az, действие "Землевладельца" развернется в начале XX века, когда неподалеку от городка Бомонт на западе Техаса были обнаружены огромные залежи нефти. Это послужило началом нефтяного бума и привело к эпохе быстрого регионального развития и индустриализации.

Деми Мур появится в сериале в роли Ками, жены одного из самых влиятельных нефтяников Техаса. Билли Боб Торнтон сыграет Томми Норриса, управляющего крупной нефтяной компании, который пытается спасти фирму от разорения. Вместе с ними на экраны появятся Эли Лартер, Мишель Рэндольф, Джейкоб Лофланд, Кайла Уоллес, Джеймс Джордан, Марк Колли и Паулина Чавес.

Создатель "Йеллоустоуна" Тейлор Шеридан написал сценарий проекта и занимает пост шоураннера. Съемки сериала уже стартовали в Техасе.