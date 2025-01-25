Кэмерон Диас снялась для мексиканской версии журнала Vogue

Американская актриса и модель Кэмерон Диас снялась в откровенном образе для мексиканской версии журнала Vogue. Соответствующие снимки появились на сайте модного издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, 52-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке в коричневом плаще, черном кроп-топе и оранжевой юбке, демонстрируя на камеру обнаженную талию. При этом Диас повернулась к фотографу Норману Жан Рою боком и приспустила с плеч верхнюю одежду.

Кроме того, известно, что звезда "Отпуска по обмену" и "Маски" примерила черное платье в белый горох из ассортимента люксового бренда Valentino. Изделие, оформленное пышными воланами, оголяло плечи актрисы.