Певицу Пэрис Хилтон обвинили в "материнстве на камеру". Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

43-летнюю Пэрис Хилтон обвинили в том, что ее дочь страдает без внимания родительницы. Певица опубликовала снимки, на которых ее годовалая дочь играла с сумками матери.

"Здравствуйте, принцесса! Ты уже опустошаешь мои сумочки?" - высказалась Хилтон.

Однако фолловеры обратили внимание на то, что Лондон не обращает никакого внимания на мать и ведет себя с ней, как с посторонним человеком.

"Она смотрит на нее так, как будто даже не знает ее", "Я не вижу никакой связи между ними", - написали они.

Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года. Влюбленные сыграли свадьбу, куда пригласили множество знаменитостей. В январе 2023-го знаменитость объявила о пополнении в семье. Модель сообщила в социальных сетях, что у них родился сын Феникс от суррогатной матери. В ноябре того же года у Пэрис Хилтон и Картера Реума появилась дочь Лондон.