https://news.day.az/showbiz/1739094.html 59-летняя Синди Кроуфорд снялась для журнала Elbazin Американская супермодель, актриса и предпринимательница Синди Кроуфорд в откровенном образе снялась для журнала Elbazin. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. 59-летняя манекенщица предстала на сделанном для обложки кадре в черном слитном купальнике на крыше.
59-летняя Синди Кроуфорд снялась для журнала Elbazin
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Синди Кроуфорд в откровенном образе снялась для журнала Elbazin. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
59-летняя манекенщица предстала на сделанном для обложки кадре в черном слитном купальнике на крыше. Предмет гардероба оказался оформлен белыми полосами и поясом. Также она надела на шею массивную цепочку и распустила волосы.
В то же время знаменитость примерила кожаное мини-платье в сочетании с леггинсами и облегающий топ без рукавов, который скомбинировала с джинсами. Автором данных кадров стал известный фотограф Саймон Аптон.
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