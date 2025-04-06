Нью-йоркский дом Боба Дилана выставили на продажу

Нью-йоркский таунхаус американского фолк-музыканта Боба Дилана появился в продаже. Старинный дом в георгианском стиле, спрятанный в глубине садов, оценили в 11,5 миллиона долларов, пишет New York Post (NYP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бывшая усадьба лауреата Нобелевской премии занимает 510 квадратных метров и располагается в эксклюзивном районе Нью-Йорка Turtle Bay Gardens, известном своим пышным частным садом на 20 близлежащих домов. На пяти этажах разместились четыре спальни с отдельными ванными. Одна из спален выходит на террасу с видом на оранжерею. Французский балкон также есть в гостиной, там же оборудована библиотека, газовый камин. На первом этаже находится кухня шеф-повара с островом и столешницей-водопадом. Потолки в помещениях имеют высоту шесть метров. Дом был отреставрирован и теперь оснащен лифтом и системой "умный дом".

Район Turtle Bay Gardens издавна привлекал многих деятелей искусства. Дилан проживал здесь в течение двадцати лет, с 1980-х по 2005 год. В свое время с ним соседствовали четрырехкратная обладательница "Оскара" Кэтрин Хепберн и автор мюзикла "Суинни Тодд" Стивен Сондхайм.