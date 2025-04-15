Харви Вайнштейна вновь будут судить

Суд в Нью-Йорке начнет 15 апреля отбор присяжных для повторного судебного процесса против американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной стало то, что в апреле 2024 года приговор продюсеру за изнасилование был отменен апелляционной инстанцией из-за нарушений в ходе судебного процесса. В 2020-м Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу и приговорили к 23 годам заключения.

"Это решение дела дает Вайнштейну второй шанс побороться с обвинениями - причем сделать это в другой атмосфере, нежели его первый процесс, проходивший в разгар глобального переосмысления сексуальных проступков", - отмечает издание.