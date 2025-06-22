https://news.day.az/showbiz/1762524.html Принц Уильям появился на публике в компании Кейт Бланшетт Принц Уильям приехал на завод вместе с актрисой Кейт Бланшетт. Как передает Day.Az, об этом сообщает People. Принц Уэльский и Кейт Бланшетт посетили фабрику, которая помогает строить устойчивую индустрию моды в Великобритании.
Принц Уильям появился на публике в компании Кейт Бланшетт
Принц Уильям приехал на завод вместе с актрисой Кейт Бланшетт.
Как передает Day.Az, об этом сообщает People.
Принц Уэльский и Кейт Бланшетт посетили фабрику, которая помогает строить устойчивую индустрию моды в Великобритании. Компания была отмечена за свои инновации экологической миссией Уильяма, Earthshot Prize, за то, как она использует технологию для создания натуральных красителей, и за то, как она сокращает огромное количество воды и вредных химикатов, обычно связанных с окрашиванием.
Выход принца и актрисы состоялся на следующий день после того, как Уильям посетил скачки Royal Ascot без своей жены Кейт Миддлтон.
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