Принц Уильям появился на публике в компании Кейт Бланшетт

Принц Уильям приехал на завод вместе с актрисой Кейт Бланшетт.

Как передает Day.Az, об этом сообщает People.

Принц Уэльский и Кейт Бланшетт посетили фабрику, которая помогает строить устойчивую индустрию моды в Великобритании. Компания была отмечена за свои инновации экологической миссией Уильяма, Earthshot Prize, за то, как она использует технологию для создания натуральных красителей, и за то, как она сокращает огромное количество воды и вредных химикатов, обычно связанных с окрашиванием.

Выход принца и актрисы состоялся на следующий день после того, как Уильям посетил скачки Royal Ascot без своей жены Кейт Миддлтон.