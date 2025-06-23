Организаторы свадьбы Безоса ответили на протесты в Венеции

Миллиардер, основатель компании Amazon Джефф Безос и телеведущая Лорен Санчес просили организаторов их свадьбы учитывать интересы жителей Венеции. Так они прокомментировали протесты местных жителей, вызванные проведением этого торжества.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Page Six.

В компании Lanza & Baucina Limited, которая устраивала свадьбы актера Джорджа Клуни, актрисы Сальмы Хайек и других знаменитостей, заявили, что с самого начала планирования торжества предприниматель и журналистка просили с уважением отнестись к жителям города.

"С самого начала инструкции нашего клиента и наши собственные руководящие принципы были предельно ясны: минимизация любых нарушений в работе города, уважение к его жителям и учреждениям", - сказано в заявлении организаторов.