Поклонники Оззи Осборна устроили мемориал в британском Бирмингеме

Фанаты рок-музыканта Оззи Осборна устроили мемориал на скамейке Black Sabbath рядом с одноименным мостом в родном городе Осборна Бирмингеме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Фанаты с вечера вторника несут к монументу, установленному в 2019 году на мосту Black Sabbath через Бирмингемский канал, цветы с памятными записками: "Спасибо за все, Оззи", "Бирмингем любит тебя", "Принц тьмы: ушел, но не забыт", "Ты сделал Бирмингем металл-столицей мира"", - сказано в материале.

По данным агентства, около двух недель назад поклонники музыканта приехали на прощальный концерт группы, проходящий в ‎Бирмингеме.

Легендарного вокалиста Black Sabbath Оззи Осборна не стало 22 июля в возрасте 76 лет. Это случилось менее чем через три недели после его прощального концерта в Бирмингеме, на стадионе футбольного клуба "Астон Вилла" - всего в 500 метрах от дома, где он вырос. Из-за давно диагностированной болезни Паркинсона "Принц тьмы" не мог ходить и весь концерт провел, сидя на черном троне