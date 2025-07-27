Дочь Оззи Осборна поделилась памятными кадрами с отцом

Певица Келли Осборн - дочь экс-фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна - поделилась в Stories трогательным моментом из реалити-шоу "Кругосветное путешествие Оззи и Джека", передает Day.Az.

"Один из лучших моментов с Оззи!" - подписала она ностальгический клип.

В ролике Осборн-старший подсаживается в автодом к Келли, и женщина произносит: "Доброе утро, у меня в голове застряла эта песня, я должна ее тебе поставить!" Затем показывается фрагмент, как Осборны едут, пританцовывая, под аккомпанемент трека "Paradise" Джорджа Эзры.

"Я люблю тебя", - говорит Келли отцу в конце эпизода, а он ей отвечает: "Я люблю тебя больше!"