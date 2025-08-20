Дженнифер Энистон с новым возлюбленным засняли на двойном свидании

Голливудская актриса Дженнифер Энистон с новым бойфрендом Джимом Кертисом сходила на двойное свидание. Фото опубликованы на сайте Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дженнифер Энистон и Джим Кертис встретились с подругой актрисы Кортни Кокс и ее возлюбленным Джонни Макдэйдом. Папарацци подловили знаменитостей во время ужина на берегу океана в ресторане Nobu в Малибу. Пары засняли, когда они направлялись в свои автомобили.

Слухи о романе Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом возникли в июле. Известно, что актриса следит за гипнотерапевтом в соцсетях почти два года. Она лайкала его посты с упражнениями "для исцеления, восстановления после развода и обретения новой любви", а также публикацию, где он призывал "не изолировать себя" от отношений.

Позже инсайдер Daily Mail раскрыл подробности романа Энистон с Кертисом.

"Все их первые свидания проходили у нее в Лос-Анджелесе. Ее дом такой большой, что у них было много зон для исследования: главная гостиная, зона отдыха с телевизором, где она любит играть в настольные игры, например, в "Монополию", задний двор, бассейн, сад - просто невероятно, насколько он огромен. Здесь также есть просторный домашний спортзал для тренировок", - заявил собеседник таблоида.

По его словам, больше всего времени пара проводила на кухне. Источник отметил, что влюбленным готовили блюда личные повара актрисы.