Тейлор Свифт выходит замуж

Американская певица Тейлор Свифт объявила о помолвке с футболистом Трэвисом Келси. Соответствующий пост артистка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ваши учительница английского языка и учитель физкультуры женятся", - говорится в подписи к публикации.

При этом в июне фанаты Свифт активно распространяли слухи о том, что та уже якобы тайно вышла замуж за Келси.

Новости о романе Свифт со звездой американского футбола Келси впервые появились в 2023 году. Слухи появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили вместе фотографы. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ.

В октябре Тейлор Свифт засняли за поцелуем с новым партнером. Тогда артистка пришла на матч американского футбола, где команда Келси "Канзас Сити Чифс" победила "Лос-Анджелес Чарджерс". Спортсмен уже познакомил возлюбленную со своими друзьями.