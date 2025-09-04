Radiohead впервые за семь лет выйдут на сцену

Британская рок-группа Radiohead впервые c 2018 года даст концерт, пишет The Rolling Stone, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Группа объявила, что осенью сыграет 20 концертов в Европе. Тур начнется 4 ноября с четырех выступлений в Мадриде, затем коллектив отправится в Болонью, Лондон, Копенгаген и Берлин.

Барабанщик Radiohead Фил Селуэй рассказал, что в прошлом году музыканты "просто так" собрались порепетировать.

"После семилетнего перерыва было очень здорово снова сыграть эти песни и восстановить связь с музыкальной идентичностью, которая глубоко засела в каждом из нас пятерых", - отметил Селуэй.

Он добавил, что после этого у Radiohead появилось желание вместе выступить.

"Пока что ограничимся только этими, но кто знает, к чему все это приведет", - заключил музыкант.

Как уточняется в статье, фанатам нужно зарегистрироваться на официальном сайте группы. Это можнно будет сделать с 10:00 5 сентября по 22:00 7 сентября, а продажа билетов стартует 12 сентября.