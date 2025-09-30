Раскрыт секрет физической формы Дженнифер Энистон

Тренер Дженнифер Энистон Дэни Коулман раскрыла секрет физической формы актрисы. Об этом сообщает Men Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт объяснила, что актриса поддерживает форму без изнурительных нагрузок, делая ставку на технику, баланс и системный образ жизни. Коулман выделила четыре ключевых направления: правильная техника как фундамент безопасности и отдачи, баланс и стабильность для противодействия возрастной потере мышечной массы, силовые тренировки с прогрессивной нагрузкой, а также управление образом жизни - сон, питание и гидратация.

Тренер отметила, что простая практика стояния на одной ноге по 10 секунд помогает развивать стабильность, а силовые, доводимые до предела техники меняют состав тела, укрепляют кости, ускоряют метаболизм и облегчают симптомы менопаузы. Важным дополнением становятся короткие 10-минутные сессии кардио, растяжки или мобильности в дни без зала.