Дженнифер Лопес Лопес назвала развод с Аффлеком лучшим событием в жизни

Американская певица Дженнифер Лопес прокомментировала развод с актером Беном Аффлеком. Об этом пишет ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам артистки, развод с Аффлеком стал лучшим, что когда-либо с ней случалось, поскольку последовавший за расставанием период помог ей лучше понять себя.

"Расставание помогло мне вырасти, лучше понять себя. Сейчас я совсем не та, что полтора года назад", - заявила Лопес.

Лопес и Аффлек состояли в отношениях в 2002 году, а в 2021-м возобновили свой роман. Спустя год они поженились на закрытой церемонии в Лас-Вегасе, а еще через два года певица подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия в качестве причины разрыва. Пара официально завершила процедуру развода в январе 2025-го.