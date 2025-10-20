Новая песня Ланы Дель Рей может появиться в игре про Джеймса Бонда

Появилась информация, которая может указывать на участие Ланы Дель Рей в создании саундтрека к грядущей видеоигре о Джеймсе Бонде под названием 007 First Light. Как пишет DTF, на сайте Американского общества композиторов и авторов (ASCAP) была зарегистрирована композиция с названием First Light, автором которой указана Элизабет Грант - настоящее имя певицы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поклонники артистки немедленно связали это событие с анонсом игры, премьера которой намечена на март 2026 года. Учитывая сроки, маловероятно, что совпадение названия является случайным. Лана Дель Рей неоднократно выражала желание поработать над музыкой для франшизы о Бонде, еще в 2015 году заявляя о готовности написать заглавную тему, если поступит такое предложение.

Хотя официального подтверждения от разработчиков игры пока не поступало, в случае успеха это станет не первым случаем привлечения звезд первой величины к проекту создателей Hitman. Главным героем шпионского экшена выступит Патрик Гибсон, известный по сериалу "Декстер", а компанию ему составят Джемма Чан и Ленни Джеймс.