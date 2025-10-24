Джонни Депп вернется на большой экран в классической роли

Студия Paramount снимет фильм "Эбенезер: Рождественская песнь" с Джонни Деппом в главной роли и Ти Уэстом в качестве режиссера. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Депп вернется на большой экран в классической роли скряги Эбенезера Скруджа из рождественского рассказа Чарльза Диккенса. Скруджа посещают призрак его бывшего делового партнера, а также духи Прошедшего Рождества, Настоящего Рождества и Рождества, которое только наступит - и ему приходится навсегда измениться.

Студия Warner Bros также в этом году объявила о съемках своей версии "Рождественской песни" - в ней главную роль сыграет Уиллем Дефо, а режиссером станет Роберт Эггерс.

После скандального развода с актрисой Эмбер Херд, обвинявшей его в насилии, Деппу долго не предлагали роли в крупных проектах. С 2018 года он лишился ролей в фильме "Великий", в шестой части "Пиратов Карибского моря" и во франшизе "Фантастические твари".

В июне 2022 года суд присяжных признал Эмбер Херд виновной по делу о клевете в отношении бывшего мужа и обязал ее выплатить актеру $15 млн в качестве компенсации. Позже юристы сторон договорились сократить сумму до $1 млн. Сам Джонни Депп отметил, что не собирался "разорять бывшую жену, а лишь хотел вернуть свое доброе имя и восстановить репутацию".