Неслихан Атагюль взяла восьмимесячного сына на съемочную площадку

Звезда турецкого сериала "Черная любовь" Неслихан Атагюль взяла восьмимесячного сына с собой на работу. Актриса приехала с Азизом на съемки для рекламной кампании местного бренда одежды. Артистка поделилась редкими кадрами с ребенком в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Немного закулисья", - отметила она.

Знаменитость пока скрывает лицо мальчика. Она признавалась журналистам, что ей не нравится выставлять на публику семейную жизнь. Артистка готова делиться своим творчеством и профессиональным контентом.

Атагюль замужем за своим коллегой Кадиром Догулу. Турецкие актеры поженились в 2016 году. А в 2024 году стало известно, что супруги ждут первенца. Звезда признавалась в личном блоге, что ей непросто давалась беременность, но она старалась быть активной и много путешествовала. По словам знаменитости, муж окружил ее такой заботой, о которой можно только мечтать. После рождения сына Догулу стал активно помогать жене растить его. Звезда отмечала, что еще не видела таких включенных отцов и восхищается своим супругом в новой для него роли.