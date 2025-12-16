Знаменитый актер дожил до 100 лет и поделился секретом долголетия

Знаменитому американскому актеру Дику Ван Дайку исполнилось 100 лет. Об этом сообщает издание People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ван Дайк считает, что сумел дожить до такого возраста благодаря тому, что в свое время бросил пить и курить. "Мне было, кажется, уже за 50, когда до меня дошло, что я склонен к вредным привычкам, - вспоминает он. - Если мне что-то нравится, я не знаю меры. Поэтому я бросил алкоголь, сигареты и все остальное. И, вероятно, именно поэтому еще жив".

Еще одним секретом долголетия Ван Дайк назвал позитивный настрой и спокойный нрав. "Мне всегда казалось, что злость ест людей изнутри. И ненависть тоже, - поделился наблюдением актер. - А мне никогда не удавалось дойти до того, чтобы почувствовать ненависть".

Дик Ван Дайк - обладатель шести премий "Эмми", а также "Грэмми" и "Тони". Лучше всего известен по роли в фильме "Мэри Поппинс", вышедшем в 1964 году.