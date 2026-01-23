https://news.day.az/showbiz/1811371.html

Селену Гомес раскритиковали

Актрису Селену Гомес раскритиковали за худое лицо. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в Instagram. 33-летняя Селена Гомес сделала селфи, показав лицо с легким макияжем. Однако поклонники раскритиковали ее за худобу. "Похудела до анорексии", "Слишком худая", "Шикарная", - написали пользователи соцсетей.