https://news.day.az/showbiz/1811371.html Селену Гомес раскритиковали Актрису Селену Гомес раскритиковали за худое лицо. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в Instagram. 33-летняя Селена Гомес сделала селфи, показав лицо с легким макияжем. Однако поклонники раскритиковали ее за худобу. "Похудела до анорексии", "Слишком худая", "Шикарная", - написали пользователи соцсетей.
