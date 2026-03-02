Зендая тайно вышла замуж за Тома Холланда

Бывший стилист Зендаи, Лоу Роуч, на красной дорожке церемонии вручения премии Actor Awards 2026 заявил, что актриса тайно вышла замуж за своего возлюбленного, актера Тома Холланда.

Как передает Day.Az, его слова приводит издание Daily Mail.

"Свадьба уже состоялась. Вы ее пропустили", - сообщил Роуч.

Когда репортер начал задавать дополнительные вопросы, стилист с улыбкой добавил, что его заявление - "чистая правда".

Некоторое время назад Зендая намекнула, что могла выйти замуж за звезду "Человека-паука". Очевидцы заметили актрису на прогулке по Лос-Анджелесу с новым золотым кольцом на безымянном пальце. Однако знаменитости пока не комментировали эти слухи.