Звезда "Друзей" объяснила, почему не смотрела сериал

Американская актриса Лиза Кудроу призналась, что посмотрела ситком "Друзья", в котором она сыграла главную роль, только спустя десятилетия после выхода в эфир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, актрису цитирует Independent.

62-летняя Кудроу сыграла эксцентричную Фиби Буффе в популярном сериале о жизни шести близких друзей. Среди ее коллег по фильму также были Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри.

Несмотря на огромную мировую популярность сериала на протяжении всех его 10 сезонов с 1994 по 2004 год, Кудроу воздерживалась от его просмотра.

"Я просто не могла сидеть дома и допустить, чтобы кто-нибудь проходил мимо и видел, как я смотрю шоу, в котором снимаюсь. Мне было неловко", - объяснила 62-летняя актриса.

Лиза Кудроу призналась, что всем сердцем полюбила сериал и смотрела его до раннего утра.

"Я была так счастлива, когда смотрела его", - говорит она.

Кудроу добавила, что ей понравились эпизоды, посвященные Дню благодарения, особенно тот, в котором главную роль сыграл Брэд Питт - бывший муж Энистон.

Актриса добавила, что с удовольствием снялась бы в еще одном ситкоме с Энистон и Кокс.