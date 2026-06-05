Игравшего в фильме «Джуманджи» актера зарезали в США

Полиция Лос-Анджелеса расследует убийство актера Джеймса Хэнди, известного по ролям в фильмах "К-9: Собачья работа", "Джуманджи" и "Топ Ган: Мэверик". Об этом написала газета Los Angeles Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что правоохранители приехали на место происшествия в лос-анджелесский район Тарзана после звонка мужчины, который сообщил, что "только что убил человека греха". Во дворе дома полицейские обнаружили 81-летнего Хэнди с ножевыми ранениями без сознания. Его доставили в больницу, где актер умер.

Подозреваемый в нападении 44-летний Майкл Гледхилл сам рассказал, что полицейские ищут его. Ему предъявили обвинение в убийстве, залог составил два миллиона долларов. Уточняется, что Гледхилл является сыном женщины, с которой в отношениях состоял актер.