Сэди Синк получила новую главную роль

Сэди Синк, известная зрителям по роли Макс в сериале "Очень странные дела", возвращается с новым большим проектом.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, об этом сообщает Deadline.

Актриса сыграет главную роль в лимитированном сериале "Свадебный сюжет" от Hulu. Проект основан на одноименном романе Джеффри Евгенидиса.

В центре сюжета находятся трое выпускников колледжа, которые оказываются втянуты в сложный любовный треугольник. Героям предстоит столкнуться не только с романтическими чувствами, но и со взрослением, вопросами самоопределения и выбором, который может изменить их жизнь.

Для Синк это будет не просто актерская работа, она также выступит исполнительным продюсером сериала. Режиссером и исполнительным продюсером станет Хиро Мурай ("Медведь", "Снегопад"). Кто, помимо Сэди, состоит в актерском составе, пока что не сообщается.

Напомним, что Сэди Синк приобрела всемирную известность благодаря сериалу "Очень странные дела", где сыграла Макс. Сейчас она активно продолжает свою творческую карьеру, тщательно выбирая проекты. Например, ее появление ожидается в предстоящем фильме "Человек-паук: Новый день". К слову, многие пророчат Сэди довольно успешную карьеру.