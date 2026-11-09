Звезда «Сумерек» может стать новым Джеймсом Бондом

Британский актер Роберт Паттинсон претендует на роль агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Актер входит в число тех, кто проходил пробы на роль Джеймса Бонда", - говорится в материале.

Отмечается, что Паттинсон поборется за роль Джеймса Бонда с Каллумом Тернером, Джеком Лоуденом и Джошем О'Коннором. Кинопробы состоялись 24 октября.

В сентябре британский актер Гэри Олдман заявлял, что следующий исполнитель роли Джеймса Бонда уже выбран. Олдман обсуждал своего партнера по фильму "Медленные лошадки" Джека Лоудена и надеялся, что роль достанется именно ему. При этом Amazon MGM не подтверждала, что Лоуден сыграет Бонда, и отказывалась обсуждать кастинг.

Кастинг на роль нового Джеймса Бонда стартовал еще в мае 2026 года. Руководит процессом Нина Голд - номинантка на "Оскар", известная по работе над "Игрой престолов", пятью частями "Звездных войн" и другими крупными проектами.

Режиссером нового Бонда выступит Дени Вильнев ("Дюна"), а над сценарием работает Стивен Найт ("Острые козырьки").