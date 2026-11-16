https://news.day.az/showbiz/1874119.html

Известная австралийская актриса снялась для журнала Elle

Известная австралийская актриса Элизабет Дебики в откровенном виде снялась для журнала Elle. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, снимок опубликован на сайте издания. 36-летняя знаменитость предстала в объективе фотографа в черном классическом костюме на голое тело, состоящем из пиджака и брюк.