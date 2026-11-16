https://news.day.az/showbiz/1874119.html Известная австралийская актриса снялась для журнала Elle Известная австралийская актриса Элизабет Дебики в откровенном виде снялась для журнала Elle. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, снимок опубликован на сайте издания. 36-летняя знаменитость предстала в объективе фотографа в черном классическом костюме на голое тело, состоящем из пиджака и брюк.
Известная австралийская актриса снялась для журнала Elle
Известная австралийская актриса Элизабет Дебики в откровенном виде снялась для журнала Elle.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, снимок опубликован на сайте издания.
36-летняя знаменитость предстала в объективе фотографа в черном классическом костюме на голое тело, состоящем из пиджака и брюк. Ее образ украшал комплект ювелирных изделий с крупными изумрудными камнями.
Стилисты завили светлые распущенные волосы актрисы в легкие локоны. Визажисты нанесли макияж в нейтральных оттенках.
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