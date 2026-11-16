Раскрыты самые высокие гонорары голливудских звезд за съемки в сериалах

Актеры Дженнифер Энистон, Крис Пратт, Риз Уизерспун и Сильвестр Сталлоне возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых голливудских звезд сериалов. Список опубликовал Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гонорары артистов за съемки в одном эпизоде многосерийного проекта достигли двух миллионов долларов. Такую зарплату Уизерспун и Энистон получали, работая над сериалом Apple TV+ "Утреннее шоу". Пратт зарабатывал высокие гонорары, играя главную роль в экшен-триллере "Список смертников" от Amazon Prime Video, Сталлоне - в драмеди "Король Талсы" от Paramount+.

На второй строчке расположился артист Кеннет Брана, известный, в частности, по роли профессора Златопуста Локонса в фильме "Гарри Поттер и Тайная комната". Его гонорар за главную роль в грядущем сериале Paramount+ "Лэрд" (Laird) о шотландском землевладельце составил 1,4 миллиона долларов за эпизод.

Третье место с гонораром 1,3 миллиона долларов за серию разделили звезды сериала "Терапия" Харрисон Форд и Джейсон Сигел. За ними в рейтинге следуют Келли Райли и Коул Хаузер ("Ранчо Даттонов", 1,2 миллиона долларов) и Элизабет Мосс ("Сияющие", 1,1 миллиона). Самые высокие гонорары Николаса Кейджа, Селены Гомес, Джуда Лоу, Роберта Де Ниро, Эндрю Гарфилда, Дженнифер Гарнер, Зендеи, Мартина Шорта и Алана Ричсона достигли миллиона долларов за эпизод.