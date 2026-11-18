Американская актриса Энн Хэтэуэй снова стала матерью. 44-летняя артистка родила третьего ребенка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал TMZ.

"Звезда фильма "Дьявол носит Prada" была замечена во вторник во время прогулки по Нью-Йорку. Новорожденный малыш был пристегнут у нее на груди в слинге", - говорится в публикации.

Хэтэуэй объявила о своей беременности 19 июня.