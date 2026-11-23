Съемки третьего сезона криминальной драмы "Гангстерленд" официально начались, и Том Харди вернулся к роли Гарри Да Соузы. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Еще в конце мая СМИ писали, что актер покинул проект. Причиной называли острый конфликт с исполнительным продюсером и сценаристом Джезом Баттеруортом. По данным инсайдеров, ситуация обострилась настолько, что Баттеруорт угрожал уйти из проекта, если Харди продолжит сниматься.

Однако команде удалось урегулировать разногласия. Ключевую роль в сохранении актерского состава сыграли режиссер Гай Ричи и студия Paramount+, которые добились примирения сторон.

К своим ролям также вернулись Хелен Миррен и Пирс Броснан в амплуа главарей криминального клана. Также в продолжении истории снова появятся Пэдди Консидайн, Джоанн Фроггатт, Лара Пулвер и другие актеры.

"Гангстерленд" рассказывает о преступной семье Харриган, которую возглавляют Конрад (в исполнении Броснана) и его жена Мэйв (Миррен). Харди играет в шоу профессионального "решалу", который работает на семью Харриганов.