Американские журналисты назвали возможную причину возвращения Меган Маркл и принца Гарри в Великобританию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Page Six.

По данным инсайдера издания, принц Уильям был вынужден вернуться в Великобританию, так как американская виза истекала и не было гарантии, что ее продлят. В книге воспоминаний "Запасной" 2023 года принц Гарри рассказал, что употреблял несколько видов наркотиков в юности. Однако он не указал этого факта, получая въездные документы в США, а это - серьезное нарушение. Пара никак не комментировала новость.

20 августа стало известно, что Гарри и Меган Маркл с детьми вернулись в Великобританию после шести лет жизни в США. Семья прилетела частным рейсом из Калифорнии в аэропорт Бирмингема. Дети пары уже учатся в британской школе, учебный год начался в сентябре.