https://news.day.az/showbiz/1876986.html Джессика Альба показала своего повзрослевшего сына Голливудская актриса Джессика Альба показала своего повзрослевшего сына. Восьмилетний Хейс позировал матери в пижаме с детской книгой в руках. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, звезда "Фантастической четверки" поделилась редким фото с мальчиком в Instagram. У знаменитости трое детей от кинопродюсера Кэша Уоррена.
Джессика Альба показала своего повзрослевшего сына
Голливудская актриса Джессика Альба показала своего повзрослевшего сына. Восьмилетний Хейс позировал матери в пижаме с детской книгой в руках.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, звезда "Фантастической четверки" поделилась редким фото с мальчиком в Instagram.
У знаменитости трое детей от кинопродюсера Кэша Уоррена. Помимо сына, она воспитывает двух дочерей: Онор-Мари и Хэвен-Гарнер. В январе 2025 года актриса объявила о разводе с мужем после 20 лет отношений. Они познакомились на съемках "Фантастической четверки". Инсайдеры уточняли, что Альба и Уоррен в качестве причины развода указали "непримиримые разногласия".
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