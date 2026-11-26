Голливудская актриса Джессика Альба показала своего повзрослевшего сына. Восьмилетний Хейс позировал матери в пижаме с детской книгой в руках.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, звезда "Фантастической четверки" поделилась редким фото с мальчиком в Instagram.

У знаменитости трое детей от кинопродюсера Кэша Уоррена. Помимо сына, она воспитывает двух дочерей: Онор-Мари и Хэвен-Гарнер. В январе 2025 года актриса объявила о разводе с мужем после 20 лет отношений. Они познакомились на съемках "Фантастической четверки". Инсайдеры уточняли, что Альба и Уоррен в качестве причины развода указали "непримиримые разногласия".